SandhausenDerbysieg? Euphorie? Neuer Schwung? War da was? Womöglich – aber von alldem war eine Woche nach dem Erfolg gegen den Karlsruher SC (3:0) nicht mehr viel zu sehen. Stattdessen gab es am Sonntagmittag diese Szenen zu beobachten: In Sandhausen schlichen die Spieler des VfB Stuttgart mit bedröppelten Mienen und gesenkten Köpfen vom Rasen, die Fans schimpften, der Gang vor die Tribüne des Hardtwaldstadions war spaßbefreit. Nicht ohne Grund: Das 1:2 des VfB gegen den SV Sandhausen war bereits die fünfte Pleite dieser Saison – und die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Die Ernüchterung ist groß. Dabei war alles bereitet gewesen.

Die Euphorie