Erfolgserlebnis dringend nötig

Labbadia bezeichnet den HSV als „harte Nuss“ - Ibisevic soll es vorne richten

Stuttgart (hk) - Nach den beiden Niederlagen in der Fußball-Bundesliga in Leverkusen und in der Europa League gegen Lazio Rom hofft der VfB Stuttgart morgen (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Hamburger SV auf ein Erfolgserlebnis.