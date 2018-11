StuttgartA

ntonis Aidonis ist am Sonntag erst einmal nach Zypern geflogen. Der 17-Jährige des VfB Stuttgart gönnt sich nach seinem Debüt in der Bundesliga aber nicht etwa ein paar Tage in sonnigeren Gefilden, sondern absolviert mit der deutschen U-18-Nationalmannschaft dort einen Lehrgang. Mit dabei ist sein A-Junioren-Mitspieler Leon Dajaku, sieben weitere VfB-Nachwuchskräfte sind mit anderen Auswahlteams auf Reisen.

Talente also gibt es nach wie vor in Stuttgart – nun bekommen sie wieder die Chance zum Sprung auf die große Bühne. Das war in den vergangenen Jahren nicht der Fall, als es nach Timo Baumgartl (November 2014) nur noch