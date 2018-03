Stuttgart Nein, große Jubelorgien sind nicht die Sache des Tayfun Korkut. Schnell hatte der Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart also seine Hände in den Hosentaschen verstaut. Schließlich wies die Anzeigetafel in der Mercedes-Benz-Arena nach Schlusspfiff ja auch keinen Stuttgarter Sieg aus. Das 0:0 hatte dort noch immer seine Gültigkeit. Ein Endstand, den Korkut gegen den Vizemeister RB Leipzig aber durchaus als einen Teilsieg werten wollte. Denn seine Taktik, die der 43-Jährige diesmal nach dem Prinzip „Ein Punkt ist besser als keiner“ ausgerichtet hatte, hatte gezündet.

„Das ist ein guter Punkt für uns. Man ist geneigt, so ein