Der Sonntag war längst angebrochen, als der VfB-Tross auf dem kleinen Militär- und Ferienflugplatz in Laage tief in der Nacht per Charterflug Richtung Stuttgart abhob. Nichts wie weg hier – so hätte die Losung der Unternehmung lauten können, schließlich ist Rostock kein guter Platz für die Fußballer mit dem Brustring. Nun ist es amtlich: Der VfB hat sein Quartett an Pokal-Niederlagen beim FC Hansa zusammen. Wie bereits die Teams von 1992, 1999 und 2005 hat auch die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut im Ostseestadion böse Schiffbruch erlitten. Neu ist, dass mit der 0:2 (0:1)-Niederlage beim Drittligisten das Aus bereits in der ersten Runde des