LeverkusenMarkus Weinzierl machte sich Gedanken um die Ausrichtung, tüftelte auf der Ersatzbank auf seiner Taktiktafel herum. Im nächsten Moment sprang der Trainer des VfB Stuttgart auf, gab Kommandos und feuerte seine Mannschaft an. Doch es half nichts. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga hielt am Freitagabend Bayer Leverkusen auswärts zwar lange in Zaum, in der letzten Viertelstunde musste der VfB allerdings noch zwei Gegentore hinnehmen und unterlag so mit 0:2 (0:0).

„Eine Niederlage schmerzt grundsätzlich immer, wir wollten hier etwas mitnehmen“, sagte der Stuttgarter Mittelfeldspieler Dennis Aogo. „Leider sind wir durch eine