StuttgartIm Land der offensiven Tempodribbler und unechten Neuner wie Timo Werner, Mario Götze, Thomas Müller, Mesut Özil oder Marco Reus haben es Mittelstürmer klassischer Prägung schwer. Denn bullige Kanten wie die Stoßstürmer Sandro Wagner (1,94 Meter Körpergröße) vom FC Bayern oder Mario Gomez (1,89 Meter) vom VfB Stuttgart sind in spielstarken Teams wie dem des Fußball-Weltmeisters nicht im Übermaß gefragt. Also ist längst durchgesickert, dass es neben dem gesetzten Leipziger Timo Werner wohl nur einen geben kann, wenn der Bundestrainer Joachim Löw am 4. Juni sein 23-köpfiges WM-Aufgebot für Russland (14. Juni bis 15. Juli) bekannt geben wird: