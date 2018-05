Von Sigor Paesler

Stuttgart – „Jedes Spiel ist besonders.“ Das ist ein Satz, den Hannes Wolf in dieser Saison vor fast jedem Spiel des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart gesagt hat. Die Stuttgarter sind froh und dankbar, dass sie nach einem Jahr in der 2. Bundesliga wieder im Oberhaus dabei sind und der Trainer ist es auch. Extra motivieren, so ist sich Wolf sicher, muss er die Spieler also nicht Woche für Woche. Trotzdem spricht nichts dagegen, die speziellen Besonderheiten einer jeden Begegnung hervorzuheben. Am Freitag (20.30 Uhr) tritt der VfB zum Duell der starken Aufsteiger bei Hannover 96 an.

Das bisherige Saison-Highlight haben