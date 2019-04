StuttgartViel hat nicht gefehlt, und Anastasios Donis hätte es als Helden dieses Spiels gar nicht gegeben. Wäre die Szene in der vierten Minute der Partie des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach anders ausgegangen, wäre der Stürmer nicht Sieger, sondern Schuldiger gewesen. Schuld am 0:1, vielleicht auch an einer weiteren Niederlage. Doch Ron-Robert Zieler sorgte mit einer Glanztat dafür, dass Donis’ kapitaler Fehlpass ohne Folgen blieb. „Das“, sagte der VfB-Keeper, „haben wir gebraucht.“ Donis braucht noch etwas anderes.

Ansprache und Vertrauen sind für den Griechen wichtige Dinge, die aus seiner Sicht einen guten Trainer ausmachen. Nico