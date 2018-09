StuttgartDer Unmut war bis unter das Dach der Haupttribüne spürbar. Als nach 57 Minuten die Nummer elf auf der Wechseltafel aufleuchtete und für Anastasios Donis damit das Signal zum Abgang gekommen war, versuchte der Angreifer erst gar nicht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ohne seinen Trainer eines Blickes zu würdigen, trat Donis ab.

In der knappen Stunde zuvor war der 22-Jährige gegen Bayern München einer der auffälligsten Akteure in Weiß und Rot gewesen. Mit seinen robusten Sprints sorgte er in einer einseitigen Partie wenigstens für ein wenig Gefahr. Weshalb das Publikum beim Stand von 0:1 auch kein Verständnis für die Auswechslung