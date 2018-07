Von Sigor Paesler

Stuttgart – Stürmer Simon Terodde hat die Tore geschossen, Torhüter Mitchell Langerak hat sie verhindert. Trainer Hannes Wolf hat die Taktik und die Aufstellung ausgegeben, Sportvorstand Jan Schindelmeiser den Kader geformt. Viele weitere Menschen rund um den VfB haben ihren Anteil, wenn die Mannschaft morgen den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga schafft – was auch die wissen, die im Fokus der Öffentlichkeit stehen und die ersten Gratulationen entgegennehmen werden. „Es ist großartig, was diese Menschen leisten, das kommt viel zu kurz“, betont etwa Schindelmeiser. „Jeder hat seinen Job richtig gut gemacht, jeder auf seine