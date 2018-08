StuttgartDas magische Dreieck ist am Tag des Brustrings, dem Fanfest zum 125-Jahr-Jubiläum des VfB Stuttgart, wieder in der Stadt gewesen: Denn beim „Spiel der Legenden“ in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena standen im Team Rot auch drei Ex-Profis, die im VfB-Trikot in den Neunziger Jahren gemeinsam für Furore gesorgt hatten: Fredi Bobic, Giovane Elber und Krassimir Balakov. Dabei machten die Drei einen derart guten Job, Bobic erzielte unter anderem nach Vorlage von Balakov den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1, dass sich ihr Torhüter Franz Wohlfahrt nach zehn Minuten Spielzeit über den Stadionsprecher „ein Wasser und ein Bier“ bestellte.

