GrassauD urch das Fenster des Teamhotels Achtental sieht Tayfun Korkut noch, wie sich die hintere Tür des Busses schließt. Dann rauscht die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ohne ihn vom Hof. Die Fahrt führt Mario Gomez, Christian Gentner und Co. von Grassau aus am Ufer der Tiroler Ache entlang flussaufwärts. Korkut hat seinen Spielern am Donnerstagnachmittag trainingsfrei gegeben – eine Rafting-Tour im Wildwasser steht jetzt an. Teambuilding-Maßnahmen werden derlei Trips gerne genannt. „Die Spieler sollen gemeinsam etwas erleben, sollen zusammen lachen“, sagt der VfB-Trainer. Der Chef, also er selbst, störe dabei nur.

Am