StuttgartE

s ist ja nicht so, dass man bei all den Siegen des VfB Stuttgart in dieser Saison den Überblick verlieren könnt. Ganz im Gegenteil: Erst viermal gab es dieses Erfolgserlebnis – weshalb man sich an jedes einzelne davon noch recht genau erinnert.

Da war das glückliche 2:1 gegen Hertha, das hart erkämpfte 1:0 gegen Augsburg, das erlösende 2:0 in Nürnberg – und zuallererst war da das 2:1 gegen Werder Bremen. Als am 29. September 2018 viele dachten: Das kann ja doch noch was werden in dieser Spielzeit. Mit dem VfB Stuttgart. Und mit Gonzalo Castro, dem damaligen Siegtorschützen. So kann man sich täuschen. Oder etwa doch