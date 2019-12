StuttgartBei Tagesordnungspunkt 9b, so viel steht jetzt schon fest, wird die Spannung am größten. Er lautet „Nachwahl des Präsidenten“ und entscheidet darüber, wer neues Vereinsoberhaupt des VfB Stuttgart wird. Ob sich Christian Riethmüller (44) oder Claus Vogt (50) durchsetzt, ist am Sonntag aber nur eine von mehreren Fragen, die bei der Außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Schleyerhalle beantwortet werden. Denn es gibt in den VfB-Gremien auch noch andere Plätze zu besetzen.

Präsidium: Seit der im Chaos geendeten Mitgliederversammlung Mitte Juli besteht das VfB-Präsidium aus Bernd Gaiser (58), der seit dem Abgang