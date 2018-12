StuttgartDer alte Spruch „Wer 1:0 führt, der stets verliert“ ist schlichtweg falsch. Es muss stattdessen heißen: Wer 1:0 führt, der meist gewinnt. Denn seit Einführung der Fußball-Bundesliga im Jahr 1963 liegt die Siegquote nach einer 1:0-Führung bei mehr als 65 Prozent.

Besonders entscheidend ist der erste Treffer in dieser Saison beim VfB Stuttgart. Abgesehen von der Nullnummer gegen Fortuna Düsseldorf fiel in allen Begegnungen mit Beteiligung des Tabellen-16. mindestens ein Tor. Die Mannschaft, die dabei zuerst traf, setzte sich in zwölf von 13 Fällen durch – nur dreimal war das der VfB. Die Ausnahme bildete das 3:3 am dritten Spieltag beim