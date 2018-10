StuttgartNun also Tayfun Korkut. Der nächste auf der traurigen und langen Liste der entlassenen Trainer des VfB Stuttgart. Der Traditionsclub, bei dem in den vergangenen Jahren vor allem der Trainerwechsel Tradition hat, steht mal wieder ohne Chefcoach da. Es ist – das muss man so sagen – die alte Leier.

Dass VfB-Sportvorstand Michael Reschke am Samstag ein Treuebekenntnis abgab („Die Trainerfrage stellt sich nicht“) und Korkut am Sonntag – aus sportlicher Sicht verständlich – gefeuert wurde, macht die Angelegenheit noch unschöner. Kann man so machen, ist dann halt schäbig. Aber auch das ist im Profifußball leider