StuttgartIn seiner Funktion als Spieler des VfB Stuttgart hat sich Christian Gentner letztmals am Dienstag vor einer Woche die Ehre gegeben. Es wurde allerdings ein Abschied in Moll. Denn die Stimmung war auf dem absoluten Tiefpunkt an der Mercedesstraße, als sich sämtliche Spieler am Tag nach dem Abstieg durch das 0:0 im Relegationsrückspiel bei Union Berlin auf der Terrasse des Clubrestaurants versammelten. Immerhin ging die Bewirtung auf die Rechnung von Benjamin Pavard, der sich vor seinem Wechsel zum FC Bayern von den Kollegen verabschiedete.

Christian Gentner wird es zu diesem Zeitpunkt schon mehr als gedämmert haben, dass auch seine Zeit