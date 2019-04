StuttgartSeine Anspielstationen waren zwar nur ein paar aufblasbare Trainings-Dummys – trotzdem hat sich Daniel Didavi beim Eckballtraining unter den Augen des neuen VfB-Co-Trainers Tobias Rathgeb mächtig ins Zeug gelegt. „Wir hatten zuletzt in unserem Spiel nach vorne nicht viele Aktionen – aber die Standards waren gefährlich“, sagt der offensive Mittelfeldmann Didavi, der am Samstag (18.30 Uhr) im Heimspiel des VfB gegen Borussia Mönchengladbach in der Startelf erwartet wird. Also schlägt Didavi Eckball um Eckball, mal auf die Plastikkameraden am kurzen, dann auf die am langen Pfosten, denn Detailarbeit ist dem neuen Cheftrainer Nico Willig sehr