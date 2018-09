StuttgartAuf Augenhöhe mit Champions-League-Anwärtern wie Schalke 04 und Bayer Leverkusen – so hat sich das Daniel Didavi nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zum VfL Wolfsburg 2016 eigentlich vorgestellt. Es folgten jedoch zwei Spielzeiten, in denen er mit dem ambitionierten VW-Club in der Fußball-Bundesliga gegen den Abstieg spielte.

In diesem Sommer kehrte der Nürtinger nach zwei ernüchternden Jahren zurück zu seinem Heimatverein. Die Euphorie in Stuttgart war nach der starken Rückrunde in der vergangenen Saison groß. Nach zwei Spieltagen liegt der Club gleichauf mit Schalke 04 und Bayer Leverkusen – und das hatte sich nicht nur Didavi anders