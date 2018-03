Anzeige

Stuttgart (sip) - Die Fußballer des 1. FC Heidenheim traten schon oft in Stuttgart an. Ein Ligaduell mit der Profi-Mannschaft des VfB Stuttgart gab es bislang aber noch nie. Die Zweitliga-Begegnung zwischen dem VfB und den Heidenheimern heute (18.30 Uhr) ist also eine Premiere. Dass der Derbycharakter zu spüren sein wird, erwarten die Beteiligten trotzdem.

Wie beim Saisonauftakt gegen den FC St. Pauli wird das Stuttgarter Stadion wieder gut gefüllt sein. „An einem Freitagabend ist es keine Normalität, dass mehr als 50 000 Zuschauer zu einem Zweitligaspiel kommen“, betont VfB-Coach Jos Luhukay. „Natürlich ist das ein besonderes Spiel“, sagt auch sein Gegenüber Frank Schmidt - hofft aber, dass die Heidenheimer Spieler keinen zu großen Respekt zeigen: „Das Spielfeld ist genauso groß wie bei uns.“

„Spiel in eine Richtung“

Respekt haben beide Trainer vor dem jeweiligen Gegner. Luhukay lobt die Entwicklung in Heidenheim unter Schmidt in den vergangenen Jahren und erwartet einen gut organisierten Gegner. Die Favoritenrolle aber nimmt er an: „Wir wollen ein richtig gutes Spiel machen und die drei Punkte holen.“ Schmidt baut auf die Außenseiterchance: „Ich erwarte ein Spiel in eine Richtung. Darauf gilt es, eine Antwort zu geben.“

Obwohl die Stuttgarter in der Länderspielpause drei weitere Spieler verpflichtet haben und einige verletzte Akteure ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Luhukay die gleiche Startelf aufbietet, die zuletzt beim 2:1 in Sandhausen erfolgreich war. Kevin Großkreutz wird wohl wieder auf der Bank sitzen, von den Neuen hat Takuma Asano die besten Chancen auf einen Platz im Kader. Wenn sich der vom FC Arsenal ausgeliehene Japaner, der gestern zum ersten Mal mit den neuen Kollegen trainierte, akklimatisiert hat, ist auch ein Wechsel auf ein System mit zwei Stürmern denkbar.

Schmidt bangt um den Einsatz von Stürmer Denis Thomalla (muskuläre Probleme), der in den ersten drei Pflichtspielen jeweils traf.

so wollen sie spielen

VfB Stuttgart: Langerak - Klein, Sunjic, Sama, Insua - Zimmermann, Gentner - Zimmer, Özcan, Werner - Terodde.

1. FC Heidenheim: Müller - Strauß, Wittek, Kraus, Beermann, Feick -Griesbeck, Titsch-Rivero - Kleindienst, Schnatterer - Thomalla.

Schiedsrichter:Steinhaus (Hannover).