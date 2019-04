StuttgartWie können wir besser werden? Wie erkennt man Talent und wie entwickelt man es? Das sind zwei der Fragen, die Thomas Hitzlsperger tagein, tagaus beschäftigen. Dazu liest er viele Bücher, die sich damit beschäftigen wie etwa „Edge“ von Ben Lyttleton. Das theoretische Wissen hat der Ex-Nationalspieler zunächst als Nachwuchschef des VfB Stuttgart angewendet, seit Februar ist er Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten. Eine Lektion hat er in seinen nun 70 Tagen im neuen Amt bereits gelernt: Man stößt in der Praxis schnell an Grenzen. Besonders Kontinuität, in der er die Basis zur Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit sieht, lässt sich nicht so