StuttgartAuch am Tag danach ist noch nicht ganz klar, wie dieses 3:3 vom Sonntagabend in Freiburg einzuordnen ist. Tayfun Korkut steht an einem sonnigen Vormittag im Schatten, wiegt den Kopf hin und her und erinnert an das frühe Gegentor bereits in der ersten Minute. „Die Mannschaft“, weiß er, „hat einfach Zeit gebraucht, um wieder ins Spiel zu kommen.“ Einerseits also, so könnte man meinen, war sie mit dem einen Punkt noch gut bedient. Doch es gibt auch ein Andererseits. „In der zweiten Hälfte war einiges besser, wir waren ja zweimal in Führung“, sagt Korkut nämlich auch. 2:1, dann 3:2, die jeweils folgenden Gegentore seien „vermeidbar“ gewesen. So hat