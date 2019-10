StuttgartGeht es allein nach den statistischen Kennziffern, so scheint im Spiel des VfB ja so weit alles in Butter zu sein. Immerhin verweist der Stuttgarter Trainer Tim Walter auf eine imposante Passquote seines Teams von 92 Prozent angekommener Bälle – und kommentiert: „Ich bin mit der Art und Weise, wie meine Jungs ihre Chancen herausspielen, sehr zufrieden.“

Das Bällchen läuft also immerzu durch die Reihen der Stuttgarter – und doch läuft es nicht wie am Schnürchen. Denn allzu oft erfüllen die Ballstafetten gerade im Mittelfeld nur ihren Selbstzweck, zu häufig kombiniert der VfB nur um des Kombinierens willen. Das reißt die Fans nicht von den