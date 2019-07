StuttgartDa sage noch mal einer, Holger Badstuber gehöre nicht zu den Schnellsten. Am Samstagvormittag jedenfalls war der Abwehrspieler des VfB Stuttgart einer der ersten, die nach der intensiven Einheit der Reservisten von dannen zogen. Rein ins Elektroauto, ab nach Hause, regenerieren, am Dienstag wieder voll loslegen – denn am kommenden Sonntag wird

Badstuber höchstwahrscheinlich gebraucht beim VfB Stuttgart. Die Weiß-Roten treten beim 1. FC Heidenheim an – und mit Blick auf diese Partie ist aus einer Komfortzone des Kaders ein Problemfeld geworden. Die Abwehr dünnt aus.

Da ist zum einen die Gelb-Rote Karte, die dafür sorgt, dass Maxime