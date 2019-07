StuttgartSchritt eins ist seit dem vergangenen Freitag und dem Auftaktsieg gegen Hannover 96 (2:1) vollzogen, gewonnen noch lange nichts. Deshalb setzte der VfB Stuttgart am Dienstag die Arbeit an der Mission Wiederaufstieg fort – auf und neben dem Trainingsplatz.

Auf dem Rasen begann am Nachmittag die Vorbereitung auf das zweite Saisonspiel, am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) tritt der VfB beim 1. FC Heidenheim an. Nicht mehr mit dabei war bei der Einheit Chadrac Akolo.

Der Nationalspieler des Kongo hat den VfB mit sofortiger Wirkung verlassen, und zwar in Richtung Frankreich. Der Amiens SC leiht den Stürmer zunächst für ein Jahr aus, danach