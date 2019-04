StuttgartGroße Überraschungen hielt die Aufstellung von Trainer Markus Weinzierl in den vergangenen Wochen nicht bereit. Die Mannschaft hatte sich halbwegs stabilisiert, also sah sich der 44-Jährige zu keinen durchgreifenden Änderungen genötigt. Vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (15.30 Uhr) stellt sich die Situation anders dar: Santiago Ascacibar kehrt nach seiner Gelbsperre zurück, Christian Gentner und Gonzalo Castro fallen verletzt aus.

Außerdem bietet das Kellerduell das Szenario, dass der VfB das Spiel gestalten, es unbedingt gewinnen muss. Was auf eine grundsätzlich offensivere Herangehensweise schließen