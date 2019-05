Stuttgart Von einem Endspiel um Platz 15 redet schon lange keiner mehr. Wenn der VfB Stuttgart am 34. und letzten Spieltag beim FC Schalke 04 antritt (Samstag, 15.30 Uhr), geht es um die berühmte goldene Ananas. An Platz 16 und der Relegation gegen den SC Paderborn oder Union Berlin führt schließlich kein Weg vorbei. Trotzdem nimmt Interimscoach Nico Willig seine Profis vor der Reise ins Ruhrgebiet in die Pflicht. „Das ist alles andere als ein unwichtiges Spiel. Es geht darum, die Form und die Stimmung aufrecht zu erhalten“, sagt er.

Das Schalke-Spiel soll zum Testlauf für den von ihm ausgerufenen „Relegations-Pokal“ werden. Zwei Themen, so