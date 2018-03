Anzeige

Von Hannes Kern





Stuttgart - Beim VfB Stuttgart gehen die Aufräumarbeiten nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga in einem rasanten Tempo weiter. Nach dem Rücktritt des Präsidenten Bernd Wahler und der Entlassung von Trainer Jürgen Kramny machte der Aufsichtsrat gestern weiter Nägel mit Köpfen: Auch Sportvorstand Robin Dutt muss gehen. Gleichzeitig verkündete der VfB die Verpflichtung von Jos Luhukay als neuen Trainer. Sein Auftrag: sofortiger Wiederaufstieg.

Dutt, der bis zuletzt vehement um seinen Posten gekämpft hatte, muss nach eineinhalbjähriger Amtszeit seinen Hut nehmen. „Wir sind nach einem intensiven Austausch übereingekommen, dass eine Trennung von Robin Dutt die richtige Entscheidung ist, um den notwendigen Neustart für den VfB zu ermöglichen“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Schäfer nach der Entscheidung, die er mit seinen beiden Kollegen Hartmut Jenner und Wilfried Porth getroffen hat. „Es wäre sicherlich falsch, die negative Entwicklung ausschließlich an Dutts Person festzumachen. Letztendlich sind wir aber davon überzeugt, dass personelle Konsequenzen im sportlichen Bereich notwendig sind, um unbelastet und zielgerichtet die notwendigen Entscheidungen für eine Neuausrichtung treffen zu können“, erklärte Schäfer.

Dutt: Vereinswohl an oberster Stelle

Damit vollzog das Gremium den von vielen geforderten radikalen Schnitt nach dem Absturz in die Zweitklassigkeit. Dutt, der für die Verpflichtung der Trainer Alexander Zorniger und Kramny sowie zahlreiche Fehleinkäufe von Spielern verantwortlich war, ist bei den Mitgliedern nicht mehr vermittelbar. Die Botschaft, die mit der Entlassung des Sportvorstands verbunden ist, lautet: konsequenter Neustart ohne Altlasten.

Dutt selbst ließ über eine Erklärung des VfB mitteilen: „Das Wohl des Vereins steht immer an oberster Stelle. Da es zuletzt unterschiedliche Auffassungen über die Neuausrichtung des Vereins gab, ist es konsequent, sich zu trennen.“ Die Trennung ist für die persönlichen Karrierepläne Dutts ein herber Schlag. Schon als Trainer von Bayer 04 Leverkusen und Werder Bremen war er vorzeitig gescheitert. Die Trennung hat für den VfB seinen Preis. Dutt hatte einen Vierjahresvertrag und dürfte eine Abfindung in Höhe von mehr als einer Million Euro erhalten. Auch für den Ex-Präsidenten Wahler (geschätztes Jahreseinkommen: 500 000 Euro) wird eine Abfindung fällig.

Über Dutts Nachfolge wird weiter spekuliert. Kandidaten sind demnach Andreas Rettig (FC St. Pauli), Stefan Reuter (FC Augsburg) und Jan Schindelmeiser (zuletzt 1899 Hoffenheim). Aber auch Horst Heldt, Thomas Hitzlsperger und Jens Lehmann wurden in diesem Zusammenhang genannt.

Die beiden VfB-Vorstände Jochen Röttgermann und Stefan Heim haben sich mit Trainer Jos Luhukay auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Der 52-jährige Niederländer hat bis 2015 Hertha BSC trainiert. Luhukay hat bereits mit drei Clubs den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Neben der Hertha hatte er Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg ins deutsche Fußball-Oberhaus geführt. „Luhukay ist ein sehr erfahrener Trainer. Er kennt den deutschen Fußball aus verschiedenen Blickwinkeln. Er kann sehr gut einschätzen, vor welchen Herausforderungen wir gemeinsam in den kommenden Wochen und Monaten stehen werden“, erklärte Röttgermann.

Unterdessen hat der ehemalige VfB-Spieler Guido Buchwald seine Hilfe beim Bundesligaabsteiger angeboten. „Ich bin VfBler durch und durch und immer bereit, Verantwortung zu übernehmen, in welcher Struktur auch immer“, sagte er. Der ehemalige Geschäftsführer Thomas Weyhing sieht in Buchwald einen möglichen Kandidaten für das Präsidentenamt.

Bevor Dutts Ablösung verkündet wurde, hatte Stuttgarts Erster Bürgermeister Michael Föll (CDU) indirekt den Rücktritt des Sportvorstands gefordert. „Da muss man einen konsequenten Neuanfang machen, um dann wirklich ohne Altlasten das Projekt Wiederaufstieg angehen zu können“, betonte er im SWR-Hörfunk.

Außenverteidiger Emiliano Insua hat sich zum VfB bekannt und will mit dem Club den direkten Wiederaufstieg schaffen. „Heute sind wir wieder einen Schritt näher an der Rückkehr in die Bundesliga“, schrieb der Argentinier auf seiner Homepage. Trotz des Abstiegs schrieb der 27-Jährige von dem für ihn persönlich „vielleicht bestem Jahr als Profi-Fußballer“.

Nach dem Absturz in die 2. Bundesliga wird über mögliche Abgänge spekuliert. Der Bezahlsender „Sky“ berichtete, dass Filip Kostic auf der Wunschliste der englischen Clubs Leicester City und FC Southampton stehen soll. Aus der Bundesliga haben offenbar der FC Schalke 04 und der VfL Wolfsburg Interesse an Kostic bekundet. Auch Stürmer Timo Werner befindet sich offensichtlich vor dem Absprung. Der 20-Jährige soll von Aufsteiger RB Leipzig umworben werden.

Zorniger wird Trainer bei Brøndby

Der ehemalige VfB-Coach Alexander Zorniger macht in Dänemark einen Neustart. Der 48 Jahre alte Schwabe wird neuer Trainer beim dänischen Fußball-Erstligisten Brøndby IF. Durch Zornigers neuen Job spart der in die 2. Bundesliga abgestiegene VfB Stuttgart zumindest etwas Geld. Denn das Vertragsverhältnis sei vor Kurzem aufgelöst worden, sagte ein Clubsprecher. Zorniger hatte den VfB zu Beginn der vergangenen Saison übernommen und einen Vertrag bis 2018 unterzeichnet. Mit ihm sollte ein neues, offensives Konzept beim VfB umgesetzt werden. Bei seinem Antritt hatte er Hochgeschwindigkeits-Fußball versprochen. Nach einem schwachen Start war er aber schon im vergangenen November beurlaubt worden.