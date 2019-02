StuttgartFünf Minuten!?“ Markus Weinzierl tippte sich in Richtung des vierten Offiziellen ungläubig an die Stirn. Fünf Minuten Nachspielzeit – das wollte der Coach des VfB Stuttgart nicht wahrhaben. Er wusste wohl, warum. Denn nach 94 Minuten brach das Unheil über seine Mannschaft herein. Mit seinem letzten Angriff drückte Florian Niederlechner den Ball doch noch zum 2:2-Ausgleich für den Sportclub über die Linie. Der Rest war Freiburger Jubel – und Stuttgarter Entsetzen.

Als „sehr bitter“ fasste Weinzierl den Abend vor 51 089 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena zusammen. Direkt nach dem Schlusspfiff hatte er noch Schiedsrichter Deniz Aytekin