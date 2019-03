StuttgartErst wurde Doppeltorschütze Steven Zuber unter freudigem Getöse ausgewechselt – und wenig später hallte „Oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen“ aus der Cannstatter Kurve durch die Mercedes-Benz-Arena. So etwas wie dieses 5:1 (3:0) im Kellerduell mit Hannover 96 hatte es bei einem Heimspiel des VfB Stuttgart fürwahr schon lange nicht mehr zu sehen gegeben. „Die erste Halbzeit war richtig, richtig gut“, sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. „Wenn man zu Hause fünf Tore macht, sieht man schon, was für eine Last von den Spielern abfällt.“

Und nicht nur von den Spielern. Nach der 1:3-Pleite in der Hinrunde in