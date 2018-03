Vor nur 5949 Zuschauern im schmucken Aker Stadion direkt am Fjord gelangen Jo Inge Berget (58.) und Daniel Chima (88.) die entscheidenden Treffer für das Team des früheren Manchester United-Stars Ole Gunnar Solskjaer. Nach dem 2:2 gegen Steaua Bukarest zum Auftakt haben die Stuttgarter in der Gruppe E damit nur einen Zähler auf dem Konto und stehen gegen den FC Kopenhagen in drei Wochen bereits unter Zugzwang. Am Sonntag kommt erstmal Bayer Leverkusen. „Wir haben extrem geschludert bei der Chancenverwertung. Da gewinnst du auf europäischem Niveau kein Spiel, das ist klar. Die Effizienz ist uns flöten