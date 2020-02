LeverkusenWataru Endo ist schon überrascht gewesen, als ihm der Trainer eröffnete, dass er ihn versetzen würde – in die Innenverteidigung. Aber der Japaner tat, was Japaner in solchen Situationen für gewöhnlich tun. Er lächelte. „Das ist kein Problem“, sagt der 27-jährige Fußballprofi des VfB Stuttgart. Endo hat in seiner Heimat ja lange genug in der Abwehr gespielt und jetzt war es eben bei Bayer Leverkusen in der Fremde so weit.

„Ich wollte ihn eben auch auf dieser Position mal sehen“, sagt Pellegrino Matarazzo über seine Maßnahme. Und es scheint fast so, als ob der neue Chefcoach des Zweitligisten die Spieler auf ihre Flexibilität testet. Endo,