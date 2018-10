StuttgartGeboren in Rockford, Illinois. Später sieben Jahre lang auf der Mt. Carmel High School. Studiert an der University of Portland, entsprechend aktiv bei den Portland Pilots. Später berufen in die Nationalmannschaft der USA. Bis hierhin: eine ganz normale amerikanische Sportlerlaufbahn. Doch so US-typisch ist die Karriere von Steven Cherundolo dann eben doch nicht. Denn wenn der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) bei Hannover 96 antritt, wird der heute 39-Jährige sagen: „Das ist ein besonderes Spiel für mich.“ Es geht schließlich gegen seinen Heimatverein.

So oder so ähnlich kann man das jedenfalls sagen. Martin Kind, der Präsident von