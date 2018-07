GrassauRon-Robert Zieler kann sich noch gut daran erinnern, wie seine Zeit beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart begonnen hat. Am 11. Juli des Vorjahres war der Tag gekommen, an dem sich der Torhüter an der Rezeption seines Teamhotels in Velden am Wörthersee morgens um fünf Uhr eigenhändig ein Taxi bestellte. Das brachte den Goalie von Leicester City, der in der Saison zuvor im Duell mit dem dänischen Nationaltorhüter Kasper Schmeichel den Kürzeren gezogen hatte, zum Flughafen Klagenfurt. Von dort aus ging es mit dem Flugzeug nach Stuttgart – und das einjährige Kapitel beim englischen Sensationsmeister von 2016 war für Zieler beendet.

„Damals