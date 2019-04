Stuttgart Die höchste VfB-Niederlage in den letzten 24 Jahren, dieses zutiefst erschütternde 0:6 des Stuttgarter Traditionsclubs am vergangenen Samstag beim FC Augsburg, es hat auch Wolfgang Dietrich ordentlich zugesetzt. Und so gehört das öffentliche Bild des niedergeschlagenen VfB-Präsidenten mit den beiden vor das Gesicht geschlagenen Händen auf den Ehrentribünen deutscher Stadien, so zynisch es klingen mag, inzwischen fast zum Standardrepertoire der TV-Berichterstattung aus der Fußball-Bundesliga.

„Das war in seiner negativen Form einzigartig, denn etwas Vergleichbares habe ich zuvor als Fan wie auch als Präsident noch nicht erlebt“, sagt