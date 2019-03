Stuttgart Z

wei Spiele, zwei Treffer, eine Torvorlage – das ist die Startbilanz von Nicolas Gonzalez nach knapp drei Wochen beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Okay, es waren nur Testpartien, auch gegen unterklassige Gegner. Aber genau genommen war der 20-jährige Argentinier insgesamt nicht mehr als 90 Minuten im Einsatz. Das lässt aufhorchen, selbst wenn es nur gegen die SG Sonnenhof Großaspach (3:1) oder zuvor den FV Illertissen (3:3) ging. Stürmer werden in der Außenwahrnehmung noch immer an ihren Toren gemessen – und wenn einer trifft, dann weckt er Hoffnungen.

Jenseits der ersten Zahlen hat Gonzalez bei seinen Auftritten