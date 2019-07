St. GallenWas seine Karriere als Profifußballer betrifft, so ist Pascal Stenzel kein Traumtänzer, sondern ein geerdeter Realist. Das mag daran liegen, dass der neue Rechtsverteidiger des VfB aus Ostwestfalen stammt, wo man die Dinge für gewöhnlich sachlich und unaufgeregt angeht. Oder es liegt am Sommer 2015, als der damalige Dortmunder Cheftrainer Thomas Tuchel auf einer Asienreise während der Saisonvorbereitung entscheidend in die Laufbahn des damaligen BVB-Jungprofis eingriff.

„Wenn mich Tuchel nicht vom Sechser zum Rechtsverteidiger umgeschult hätte, dann würde ich wohl heute nicht hier sitzen“, sagt Stenzel in der Lobby des Hotels Säntispark