StuttgartSilas Wamangituka schlug die Hände vors Gesicht. Einmal, zweimal. Er konnte es nicht fassen, dass er diese Chance verbummelt hatte. Nach einer rasant-schönen Kombination und der Vorarbeit von Gonzalo Castro war der Weg zum Tor des 1. FC Nürnberg für den Stürmer frei gewesen. Doch der 20-Jährige zögerte – und schon war die Möglichkeit auf seinen nächsten Treffer dahin.

An der Seitenlinie sah man die gleiche Geste. Auch Tim Walter reagierte emotional, nahm Wamangituka aber schon wenige Minuten später nach dem wichtigen 3:1-Sieg lachend in den Arm. Denn der Trainer weiß, dass der Kongolese Elemente in das Stuttgarter Spiel bringt, die nur