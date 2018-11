StuttgartJulian Schieber weiß, was auf ihn zukommt: Pfiffe aus der Cannstatter Kurve. Der Stürmer hat es ja schon mehrfach erlebt, seit er vor über sechs Jahren den VfB Stuttgart verlassen hat, als Junge aus der Region. Ein Teil der Fans vergisst so etwas nie, und dieser Teil verzeiht auch nicht. Zu Borussia Dortmund zog es Schieber damals, ehe er zu Hertha BSC wechselte. Jetzt kehrt der 29-jährige Fußballprofi am Samstag im Trikot des FC Augsburg zurück, und noch immer ist es etwas Besonderes für den gebürtigen Backnanger, in der alten Heimat zu spielen – überhaupt wieder in der Bundesliga aufzulaufen nach langer Leidenszeit.

