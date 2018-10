Beim VfB kehrt Defensivspieler Dennis Aogo in Hoffenheim nach einem Muskelfaserriss wieder zurück in den Kader.

Stuttgart (dpa/lsw) Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will in der Begegnung bei der TSG Hoffenheim am Samstag (18.30 Uhr/Sky) den ersten Sieg im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl feiern. Mit einem Erfolg im badisch-schwäbischen Landesduell soll der erste Schritt aus dem Tabellenkeller gelingen. Bei Weinzierls Debüt gegen Borussia Dortmund hatte der VfB vergangenen Samstag eine 0:4-Niederlage hinnehmen müssen.

Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim will dagegen seinen jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen und sich dem oberen Tabellendrittel nähern. Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt steht bei den Kraichgauern nach zweiwöchiger Verletzungspause wegen Problemen in der Bauch- und Rippenmuskulatur wieder zur Verfügung. Beim VfB kehrt Defensivspieler Dennis Aogo nach einem Muskelfaserriss zurück in den Kader. Spielmacher Daniel Didavi fällt wohl erneut aus. Der 28-Jährige leidet seit Wochen unter Achillessehnenproblemen.