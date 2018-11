StuttgartEs ist davon auszugehen, dass Jürgen Klinsmann voll im Bilde ist. Er ist ja schon immer gut verdrahtet gewesen und hat vor Jahren die digitale Revolution im deutschen Fußball vorangetrieben. Damals schon aus dem fernen Kalifornien, wo der Schwabe noch immer lebt und sich an Bundesligaspieltagen gerne Zeit vor dem Fernseher nimmt – Zeit für den VfB Stuttgart. Das ist Klinsmanns Herzensclub und er schaut sich zuhause in Huntington Beach so gut wie alle Spiele an.

Klinsmann weiß demnach Bescheid – über den niederschmetternden Zustand der Mannschaft und über die Zweifel, die den VfB neuerdings wieder auf der Management-Ebene begleiten.