Stuttgart Die Vorbereitung ist ein wenig aufwendiger geworden, seit klar ist, dass der VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) unter neuen Voraussetzungen nach Berlin zur Hertha reist. Seit klar ist, dass Interimstrainer Nico Willig an der VfB-Seitenlinie steht. Der hat nicht nur einiges verändert, sondern auch gleich einen Sieg geholt. Und das hat Auswirkungen. Zum Beispiel für Rainer Widmayer, ganz besonders für ihn. Der 52-Jährige ist schließlich Co-Trainer bei Hertha BSC – und in dieser Funktion dafür zuständig, das Berliner Team mit allen wichtigen Informationen zum kommenden Gegner auszustatten. „Ich bereite unsere Jungs bestmöglich auf den VfB vor“,