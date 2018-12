StuttgartDie allmorgendliche Visite im VfB-Spielerlazarett förderte wenig Erbauliches zutage. Also brachte sich der Stuttgarter Cheftrainer Markus Weinzierl als Gedankenstütze einen Zettel mit zur Pressekonferenz vor der Heimpartie am Samstag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr), denn sicher ist sicher in Zeiten, in denen „das Verletzungspech so zuschlägt“. Dann verlas Weinzierl sein Bulletin: „Ausfallen werden Pablo Maffeo, Berkay Özcan, Holger Badstuber, Dennis Aogo, Benjamin Pavard und Alex Meyer“, erklärte der Stuttgarter Cheftrainer angesichts von zwei Sprunggelenks- und zwei Wadenverletzungen sowie einem Muskelbündel- und einem Kreuzbandriss. Obendrein ist