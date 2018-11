Anzeige

Von Sigor Paesler





Mainz - Über sein Gesicht huscht der Anflug eines Lächelns. Lukas Rupp ist ein bescheidener Mensch. Einer, der mehr beobachtet und handelt, als zu reden. Aber die Bestätigung tut ihm gut. Das merkt man zumindest ein bisschen. An seinem Lächeln. Und dem leichten Funkeln in seinen freundlichen Augen. In diesen trüben Tagen beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart gibt es - neben der zumindest etwas Hoffnung machenden Leistung in Mainz - den einen oder anderen personifizierten Lichtblick. Torhüter Przemyslaw Tyton ist so einer. Und Lukas Rupp.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler kam im Sommer vom SC Paderborn, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison abstieg, weil er (mit dem in der Pause eingewechselten Rupp) gegen den VfB verlor, der dadurch mit Ach und Krach den Klassenverbleib schaffte. Rupp wurde geholt, weil er einer ist, den man immer brauchen kann in einer Mannschaft. Zuverlässig, mannschaftsdienlich, gut ausgebildet. Solide. Einer, der einspringen kann, wenn es nötig ist. Als Stammspieler war er nicht unbedingt vorgesehen. Und er kam auch nur in die Mannschaft, wenn andere ausfielen. Das war oft. Acht Mal in der laufenden Runde stand er in der Startelf.

Aber nach dem, was der gebürtige Heidelberger zurzeit auf den Platz bringt, ist es plötzlich für die anderen schwer, an ihm vorbeizukommen. In Mainz war Rupp der beste Stuttgarter. Neben Tyton. Er spielte mehr als solide, setzte neben seinen Defensivaufgaben Akzente in der Offensive, vor allem nach Balleroberungen. Viele davon von ihm erkämpft. „Er wird immer stärker“, sagt Sportvorstand Robin Dutt. Und widerspricht der Aussage, Rupp sei in den vergangen Spielen aufgeblüht: „Seit Wochen schon ist er gut.“ Dutt, für manches gescholten, hat Rupp verpflichtet.

Flexibel einsetzbar

Beim 1:1 gegen Werder Bremen vor einer Woche erzielte Rupp den Stuttgarter Führungstreffer. Beim 0:0 in Mainz traf er den Pfosten. Vor allem aber war er enorm zweikampfstark und passsicher. „Es war kein Wunder, dass er diese Torchance hatte“, sagt Interimstrainer Jürgen Kramny und lobt den Spieler in den höchsten Tönen: „Er ist ein absoluter Mannschaftsspieler, der davon profitiert, dass er auf vielen Positionen einsetzbar ist.“

Als der Trainer in der Halbzeit den formschwachen Serey Dié auswechselte, beorderte er Rupp von rechts ins Mittelfeld-Zentrum. Kein Problem. Kramny kann ohne Umschweife so loben, ohne den Anschein zu erwecken, von dem Glanz etwas abbekommen zu wollen. Denn Rupps Qualitäten hatte auch sein Vorgänger Alexander Zorniger erkannt.

Kramny findet die wohl passendsten Worte, um Rupps Qualitäten zu beschreiben: „Wenn er den Ball hat, ist er bei ihm gut aufgehoben.“

Und was sagt Rupp selbst, der Schaffer im Mittelfeld mit dem gewissen Etwas? „Ich fühle mich wohl auf dem Platz und in der Mannschaft und freue mich über das Vertrauen durch den Verein und den Trainer.“ Lediglich seine vor ein paar Wochen gebrochene rechte Hand behindert ihn noch ein bisschen. „Man braucht die Hände beim Fußball mehr, als man glaubt“, sagt er und lacht.

Rupp ist angekommen beim VfB. Und in Stuttgart: „Mir gefällt es. Ich habe noch nie in einer größeren Stadt gewohnt.“ Und vermisst er auch etwas? Etwas mehr Zeit, die neue Heimat zu erkunden, hätte er gerne. Etwa den Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Am kommenden Samstag, fünf Tage vor Heiligabend, bestreitet der VfB das letzte Spiel in diesem Jahr. Ein paar Tage bleiben dann noch zum Weihnachtsbummeln. Bis dahin wird Lukas Rupp vermutlich noch zwei Mal eine gute Leistung im VfB-Trikot zeigen. Ob er dann ein Lichtblick ist oder die ganze Mannschaft glänzt, ist eine ganz andere Frage.