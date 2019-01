StuttgartVielleicht ist es ja ein gutes Omen. Nach ihrer starken Rückrunde der Vorsaison waren die Fußballer des VfB Stuttgart während ihrer Testspielserie im Sommer als einziger Bundesligist ohne Niederlage ausgekommen – und in den Pflichtbegegnungen danach erst einmal ziemlich erfolglos. Nach ihrer schwachen Hinrunde dieser Saison sind die Stuttgarter in beiden Vorbereitungspartien des Winter-Trainingslagers in La Manga ohne Sieg geblieben – ob es dafür nun in der Liga umgekehrt läuft, wird sich am Samstag (15.30 Uhr) zum Auftakt der Rückrunde gegen den FSV Mainz 05 zeigen.

Die VfB-Profis haben in Spanien intensiv trainiert, um ihre Defizite