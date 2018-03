Anzeige

Von Sigor Paesler





Stuttgart - Am Ende der Englischen Woche der Wahrheit mit bislang einer Niederlage und einem Sieg erwartet Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart heute (15.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach zum Duell der Schwach- und Durchstarter. Bei der Startaufstellung der Schwaben wird es dabei keinerlei Überraschungen geben. Denn in den Wirren der ersten Saisonwochen hat sich eine klare Struktur herausgestellt: Die Positionen des zweiten Stürmers sowie die im offensiven Mittelfeld sind umkämpft, wobei Trainer Alexander Zorniger auch hier kein Geheimnis daraus macht, dass heute Timo Werner und Daniel Didavi beginnen werden. Der Rest ist erst einmal - von Sperren und Verletzungen abgesehen - in Stein gemeißelt. „Ich denke schon, dass ein gewisses Gerüst wichtig ist, wobei wir punktuell wechseln“, erklärt Zorniger. Und: „Ich brauche Spieler, die uns von der Leistungsfähigkeit durch die Runde bringen.“

Tor: Nach dem Abgang von Sven Ulreich, dem die Stuttgarter keine Steine in den Weg legten, war eigentlich ein Zweikampf zwischen den Zugängen Mitchell Langerak und Przemyslaw Tyton zu erwarten - wobei Langerak leichte Vorteile zugesprochen wurden. Doch dann zog sich der Australier eine langwierige Verletzung zu und Tyton war die Nummer eins. Daran änderte sich auch nichts, als der Pole rot-gesperrt und von Youngster Odisseas Vlachodimos ordentlich vertreten wurde.

Abwehr: Adam Hlousek war der Gewinner der Vorbereitung - und der Verlierer der Startphase: Der gelernte Außenverteidiger machte im Zentrum eine gute Figur, doch nach der Verpflichtung von Toni Sunjuc als Ersatz für den abgewanderten Antonio Rüdiger war er seinen Platz wieder los. Neben Sunjic ist Timo Baumgartl in der Innenverteidigung gesetzt, als Eigengewächs hat der 19-Jährige bei den Fans ohnehin einen Bonus. Außen führt zurzeit kein Weg an Florian Klein und Emiliano Insua vorbei. Die routinierten Georg Niedermeier und Daniel Schwaab sind erst einmal außen vor und müssen sich gemeinsam mit Hlousek, wie schon geschehen, für den Fall von Ausfällen bereit zu halten.

Defensives Mittelfeld: Dass er ein Fan von Serey Dié ist, was dessen Spielweise und Einstellung zum Beruf betrifft, betont Zorniger immer wieder. Aber auch Kapitän Christian Gentner wird immer wertvoller als Führungsspieler. „In der jetzigen Verfassung ist er extrem wichtig, zumal auch als Torschütze“, sagt der Trainer angesichts Gentners wichtigem Treffer zum 1:1 in Hannover. Dié und Gentner sind das Herz des VfB-Spiels.

Offensives Mittelfeld: Dazu zählt auch Spielmacher Daniel Didavi. Während zu Filip Kostic im Moment die Alternative fehlt, hat der Nürtinger in Standardspezialist Alexandru Maxim einen starken Herausforderer. „Didavi ist ein bisschen davor, das weiß Alex auch“, erklärt Zorniger. „Ich wäre extrem froh, hätte ich auf jeder Position einen solchen Entscheidungsdruck“, betont der Coach bei aller Freude über das stehende Gerüst der Mannschaft. Im Fall Didavi/Maxim hat die Auswahlmöglichkeit den Vorteil, dass bei Kreativspielern Formschwankungen größere Auswirkungen auf das Gesamtgefüge haben und vor allem, dass Didavi nach langen Verletzungspausen noch nicht fit für 90 Minuten ist. Beim Sieg gegen 96 lief es optimal: Didavi kurbelte eine Stunde lang das Spiel an, dann kam Maxim und erzielte den Sack-zu-Treffer zum 3:1.

Angriff: „Wenn ich mir einen schnitzen könnte, er würde aussehen wie Daniel Ginczek“, sagt Zorniger über den Stürmer. Als unangefochten kann man dessen Position getrost bezeichnen. Der Platz neben Ginczek ist dagegen der am meisten umkämpfte in der Startelf: Martin Harnik bringt es bislang auf 303 Einsatzminuten in der laufenden Saison, Timo Werner nur auf 197. Tendenz steigend. „Timo ist gerade vorne dran, deshalb spielt er auch“, sagt Zorniger. Das kann sich schnell wieder ändern. Und hat es auch schon. Harnik machte auch durch zwei Tore im Dress der österreichischen Nationalmannschaft auf sich aufmerksam. Im Stuttgarter Trikot fällt der neunfache Torschütze der vergangenen Spielzeit immer wieder durch das Vergeben großer Chancen auf - um dann wieder wichtige Treffer zu erzielen. In der laufenden Runde ist er jedoch noch ohne Bundesliga-Tor. Auch da hat Werner seit seinem 2:1 in Hannover die Nase vorne. Der 19-Jährige schaffte es innerhalb weniger Tage vom Tribünen-Hocker (Berlin) über den Starter (Schalke) zum Torschützen (Hannover).

Zorniger lobt auch die Entwicklung von Spielern wie Jan Kliment, Lukas Rupp und Arianit Ferati - in der Startelf stehen aber andere Namen. Man kann fast schon den eigentlich bereits ausgedienten Begriff „Stammformation“ verwenden.