DortmundAch, was war das für ein netter Nachmittag für die Fans des VfB Stuttgart. Gut, einige von ihnen kamen kurz vor knapp erst im Signal-Iduna-Park in Dortmund an, weil es auf der Zugstrecke von Stuttgart in den Westen Probleme gegeben hatte. Aber dann: Sonne satt, gute Stimmung – und ein VfB-Team, das dem favorisierten Kontrahenten das Leben richtig schwer machte. Mehr noch: Die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut kontrollierte die Partie, ließ die Verunsicherung der Dortmunder (im Anschluss an das 0:6 beim FC Bayern) wachsen und hätte diese beinahe auch umgemünzt in eine Führung. Der Kopfball von Mario Gomez ging in der 26. Minute jedoch neben das