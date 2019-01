StuttgartA

uf einem weißen Mountainbike rollt Gonzalo Castro alleine heran. Der Deutschspanier ist einer der ersten VfB-Spieler an diesem sonnigen Dienstagmorgen, der am 1,2 Kilometer vom Teamhotel entfernten Trainingsplatz in La Manga ankommt, sich aus dem vorbereiteten Sammelsurium von bunten Kickstiefeln sein hellgraues Paar heraussucht und sie gegen seine weißen Sportschuhe tauscht.

Es ist immer wieder zu beobachten, dass der Sommerzugang von Borussia Dortmund etwas für sich alleine unterwegs ist, etwas isoliert wirkt. „Ich bin 31 Jahre alt, da brauche ich auch ein bisschen Zeit für mich“, sagt der gebürtige Wuppertaler. Dass er in