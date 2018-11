StuttgartDiesmal ist es Fenerbahce. In der Türkei wird einmal mehr über einen Wechsel von Berkay Özcan an den Bosporus spekuliert. Bei dem türkischen Jungnationalspieler vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart gehen regelmäßig Anfragen von den großen Istanbuler Clubs (Fenerbahce, Besiktas, Galatasaray) ein.

An dem nun kolportierten Interesse kann also gut etwas dran sein, an einem Weggang jedoch nicht. Er bleibe in Stuttgart, wenn sich nicht etwas ganz Drastisches tue, heißt es aus seinem Umfeld.

Özcan zählt zu den Toptalenten der Türkei, Anfang Juni kam er im Länderspiel gegen Tunesien (2:2) zu seinem Debüt im A-Nationalteam – da ist es